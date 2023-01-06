Спецоперация 06 января 2023, 14:59 ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в ДНР Минобороны: истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 Украины РИА «Новости»

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Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что борт уничтожили в районе населенного пункта Марьевка в Донецкой Народной Республике.

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В министерстве обратили внимание, что всего с начала проведения специальной военной операции российские военные лишили противника 360 самолетов, 199 вертолетов и 2839 беспилотных летательных аппаратов.

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В четверг, 5 января, украинские бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 сбили над ДНР. Кроме того, за сутки противник потерял 21 украинский беспилотник, выпущенный ВСУ около поселка Змиевка, города Кременной, сел Золотаревка и Кривошеевка в Луганской Народной Республике.

Двумя днями ранее западную военную технику ВСУ уничтожили около железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Удары российских войск разбили две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре чешские боевые машины РСЗО RM-70 Vampire.