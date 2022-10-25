ВКС России сбили украинский истребитель в Николаевской области | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 14:03 ВКС России сбили украинский истребитель в Николаевской области Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в Николаевской области РИА "Новости"

Читать 360tv в

Российские Воздушно-космические силы в ходе специальной операции уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Николаевской областью. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактическая авиация сил ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Калуга Николаевской области», — уточнил он.

Реклама

Также российские военные отбили наступление противника в районе села Куземовка Луганской Народной Республики. Отечественная артиллерия отбросила подразделения ВСУ назад, уничтожив 30 военнослужащих, три боевые бронированные машины, танк и два пикапа.

Реклама

Конашенков добавил, что на Краснолиманском направлении российские войска ликвидировали три танка, две боевые машины пехоты, три пикапа, бронетранспортер, один автомобиль, а также свыше 120 украинских военнослужащих.

Националисты попробовали атаковать российские позиции в населенных пунктах Брускинское и Ищенка Херсонской области, однако потерпели поражение, потеряв до 130 человек убитыми, три танка, 11 автомобилей и девять боевых бронированных машин.