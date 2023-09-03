Спецоперация 03 сентября 2023, 13:27 ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Запорожской области Минобороны: украинский МиГ-29 сбили в Запорожской области РИА «Новости»

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ВСУ лишились очередного истребителя в Запорожской области. МиГ-29 противника сбили ВКС России, сообщили в Минобороны.

На Запорожском направлении за минувшие сутки российские военные отразили три атаки бригад ВСУ в районах Работина и Вербового (Запорожская область).

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Кроме того, западнее населенного пункта Вербовое ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады противника.

Потери ВСУ на этом направлении за последние 24 часа составили свыше 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119, а также три орудия Д-30.

В районах Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова (Запорожская область) российские военные уничтожили три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ, заключили в Минобороны.