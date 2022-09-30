ВКС России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 14:31 Поделиться Telegram

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Viber ВКС России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в небе над ДНР силами ВКС РИА «Новости»

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Истребительная авиация ВКС России в небе над Донецкой Народной Республикой уничтожила украинский самолет МиГ-29. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Силы Воздушно-космическим сил России уничтожили украинский самолет МиГ-19 в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

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Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский Су-25 в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области.

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За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Петровское Донецкой Народной Республики, Сватово и Владимировка Луганской Народной Республики, Урожайное Херсонской области.

В небе над Херсоном ПВО ликвидировали 18 снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS, сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM над Новой Каховкой Херсонской области.

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