ВКС России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 | 360°

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ВКС России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в небе над ДНР силами ВКС

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Истребительная авиация ВКС России в небе над Донецкой Народной Республикой уничтожила украинский самолет МиГ-29. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Силы Воздушно-космическим сил России уничтожили украинский самолет МиГ-19 в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

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Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский Су-25 в районе населенного пункта Терновые Поды Николаевской области.

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За прошедшие сутки силы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоегоровка Харьковской области, Петровское Донецкой Народной Республики, Сватово и Владимировка Луганской Народной Республики, Урожайное Херсонской области.

В небе над Херсоном ПВО ликвидировали 18 снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS, сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM над Новой Каховкой Херсонской области.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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