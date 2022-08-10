ВКС России сбили три самолета ВСУ над Николаевской областью

ВКС России сбили три украинских самолета над Николаевской областью. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также стало известно, что российские средства ПВО уничтожили девять беспилотников ВСУ и две ракеты «Точка-У», а также перехватили семь снарядов американских РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО «Смерч».

«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до 100 националистов и более 20 единиц военной техники», — добавил Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Пески ДНР в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения удалось уничтожить до 70% личного состава. Большинство украинцев, мобилизованных для восполнения потерь, отказались выдвигаться к линии боевого столкновения и дезертировали.