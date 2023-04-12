Спецоперация 12 апреля 2023, 14:39 ВКС России сбили самолет ВСУ в ДНР Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР РИА «Новости»

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Российская истребительная авиация сбила принадлежащий ВСУ самолет Су-24 в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 Воздушных сил Украины», — заявил он.

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В ведомстве также рассказали, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска. Подразделения ВДВ России «сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», уточнило Nation News.

По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли на Донецком направлении за прошедшие 24 часа более 245 человек. Конашенков добавил, что там российские военнослужащие ликвидировали восемь автомобилей, три пусковые установки РСЗО «Град», а также гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, танк и бронетранспортер.