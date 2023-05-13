Спецоперация 13 мая 2023, 14:24 ВКС России сбили наносивший удары по Луганску Су-24 ВСУ и прикрывавший его МиГ-29 Минобороны: ВКС России сбили Су-24 ВСУ, наносивший удары по Луганску РИА «Новости»

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Истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-24, который наносил ракетный удар по Луганску. Также российские военные поразили прикрывавший самолет истребитель МиГ-29 ВСУ, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, 12 мая около 18:30 боевые самолеты ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске.

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«Это произошло вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — подчеркнули в Минобороны.

Удар по городу наносил Су-24 ВСУ, прикрывал его — истребитель Миг-29. Оба воздушных судна противника поразили силы истребительной авиации ВКС РФ.

В Минобороны добавили, что в результате атаки ВСУ на территориях луганских предприятий пищевой и химической промышленности вспыхнул пожар. Ближайшие жилые дома получили повреждения. Среди пострадавших мирных жителей есть шестеро детей.