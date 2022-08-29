ВКС России сбили два украинских Су-25 в Запорожье и ДНР
Минобороны: ВКС РФ сбили два украинских Су-25 в Запорожье и ДНР
ВКС России за сутки сбили два украинских самолета Су-25. О потерях противника в Запорожской области и Донецкой Народной Республике сообщили в Минобороны РФ.
Самолеты уничтожили в районах населенных пунктов Червоный Яр в Запорожье и Курдюмовка в ДНР.
Системы ПВО РФ сбили шесть украинских беспилотников, перехватили три баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд РСЗО «Ольха» И HIMARS.
Кроме того, российская армия уничтожила более 30 и ранили свыше 50 националистов 53-й мехбригады и формирования «Кракен»* в районе Артемовска.
В Минобороны сообщили об ликвидации до 70 националистов на берегу Днепра и склада вооружения в районе Нововоронцовки под Херсоном. Противник и важный объект были уничтожены под ударами ВКС РФ.
Ранее более 100 националистов «Кракена» и 20 американских наемников уничтожили под Харьковом.
* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.