Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили технику украинской армии на военном аэродроме Канатово в районе Кировограда. Об успехах ВКС России рассказали на брифинге в Минобороны.

Кроме того, в городе Николаеве был разбит крупный склад боеприпасов, а в районе Жовтневое Николаевской области — хранилище топлива для украинской военной техники. Были нанесены удары по передовому пункту управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четырем районам сосредоточения украинских военных и националистов, а также военной техники. Российские ракеты также разбили два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска.

Всего по состоянию на 5 мая уничтожено 149 украинских самолетов, 112 вертолетов, 726 беспилотников, 288 зенитных ракетных комплексов, 2834 танка, 325 установок реактивных систем залпового огня, 1306 орудий полевой артиллерии и минометов, 2646 единиц специальной военной автомобильной техники.