Российские военные атаковали высокоточным оружием боевые позиции 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад Вооруженных сил Украины. Погибли более 260 националистов, сообщило Минобороны РФ.

Бойцы обосновались вблизи населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье. Они обустроили там свои боевые позиции.

«Ударами высокоточным оружием ВКС России <…> уничтожены более 260 националистов», — сообщили в министерстве.

Кроме того, до 70% личного состава лишился третий батальон 66-й механизированной бригады ВСУ вблизи Марьинки в ДНР, более 100 иностранных наемников погибли и 50 получили ранения в пункте временной дислокации в районе Золочева в Харьковской области.

Российские военные также вывели из строя две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области, около железнодорожных станций Синельников и Апостолово, уничтожили склады вооружения в Николаевской и Харьковской областях, сообщили «Известия».

Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону около Угледара и заблокировали Северск с трех сторон.