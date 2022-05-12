ВКС России разбили два склада боеприпасов в Черниговской области

Благодаря работе ВКС России военным удалось за сутки вывести из строя 72 единицы украинской техники и ликвидировать больше 320 националистов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ поразили четыре пункта управления, 34 района сосредоточения солдат и техники и два склада боеприпасов. Они, как отметил Конашенков, располагались вблизи города Новгород-Северский Черниговской области.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 164 самолета, 821 беспилотник, 125 вертолетов, 303 зенитно-ракетных комплекса, 364 установки реактивных систем залпового огня, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, 2824 единицы специальной автотехники.