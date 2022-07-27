Вооруженные силы России начали применять на Украине новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС», — пояснил собеседник агентства.

Источник объяснил, что это стало возможным благодаря новейшим подвесным контейнерам трех типов — оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки.

Разведывательный комплекс передает наземным войскам информацию о военных объектах противника в режиме времени, близком к реальному. Самолет Су-34 пилотируется экипажем из двух человек и несет на внешней подвеске до восьми тонн вооружения.