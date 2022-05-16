ВКС России поразили украинский командный пункт в Харьковской области

За прошедшие сутки высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили два пункта управления украинских сил в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповка Харьковской области», — рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что российские военные ударили по 16 районам сосредоточения украинских сил и техники, восьми долговременным огневым точкам и пяти складам ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Константиновка и Владимировка в ДНР, Берестовое в ЛНР.

По словам Конашенкова, уничтожены 360 националистов, из строя выведены 78 единиц военной техники.