Важное 06 июня 2023, 17:37 ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом Минобороны: ВКС России групповым ударом поразили центр принятия решений ВСУ Пресс-служба Минобороны

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ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигли, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в ночь на вторник Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар одному из центров принятия решений украинской армии. Залпы сделали из высокоточного оружия большой дальности, поразив назначенный объект.

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«Цель удара достигли», — подчеркнули в Минобороны.

Накануне российские артиллеристы атаковали позиции ВСУ из РСЗО «Град» и гаубиц «Гиацинт-Б» на Запорожском направлении. Достичь точность ударов российским бойцам помогли дроны и звуковая разведка.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 3,5 тысячи человек за три дня контрнаступления.

Глава ведомства обратил внимание, что ни на одном участке проведения спецоперации враг не добился успеха.