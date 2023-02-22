Спецоперация 22 февраля 2023, 17:39 ВКС России поразили цех производства минометов для ВСУ Минобороны сообщило о поражении цеха производства минометов для ВСУ в районе города Сумы РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России нанесли удар по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для украинских военных, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ВКС поразили намеченные цели.

Представитель оборонного ведомства рассказал, что за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили девять реактивных снарядов залпового огня HIMARS. За тот же период уничтожили 10 украинских беспилотников — их поразили в районе населенного пункта Антоновка в Херсонской области, у села Токаревка Харьковской области, а также в ЛНР и ДНР.

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«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях», — добавил Игорь Конашенков.

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В Донецкой Народной Республике российские военные атаковали пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ. В районе села Мемрик ВС России сумели поразить позиции иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ.