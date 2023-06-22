22 июня 2023, 13:45
ВКС России поразили склад иностранного вооружения на Украине
Минобороны сообщило об уничтожении склада иностранной военной техники на Украине
Воздушно-космические силы России высокоточным групповым ударом поразили склад поставляемой украинским боевикам иностранной военной техники и вооружения. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Воздушно-космические силы России сегодня ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу военной техники и вооружения иностранного производства, доставленного на Украину», — сказал он.
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Конашенков уточнил, что цель удара достигнута, назначенный объект поражен.
Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ лишились свыше 110 человек личного состава в ходе боев на Запорожском и Донецком направлениях за сутки. Кроме того, украинская армия потеряла две гаубицы Д-20, два автомобиля, восемь бронированных машин, четыре боевые машины пехоты и два танка.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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