Спецоперация 22 июня 2023, 13:45 ВКС России поразили склад иностранного вооружения на Украине Минобороны сообщило об уничтожении склада иностранной военной техники на Украине РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России высокоточным групповым ударом поразили склад поставляемой украинским боевикам иностранной военной техники и вооружения. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Воздушно-космические силы России сегодня ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу военной техники и вооружения иностранного производства, доставленного на Украину», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что цель удара достигнута, назначенный объект поражен.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ лишились свыше 110 человек личного состава в ходе боев на Запорожском и Донецком направлениях за сутки. Кроме того, украинская армия потеряла две гаубицы Д-20, два автомобиля, восемь бронированных машин, четыре боевые машины пехоты и два танка.