ВКС России поразили ракетами украинскую станцию РЭБ в районе Пятихаток

ВКС России высокоточными ракетами нанесли удары по двум пунктам управления ВСУ и украинской станции радиоэлектронной борьбы в районе поселка Пятихатки Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передал ТАСС.

Российские ВКС также уничтожили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенкова.

Всего за сутки российские ракетчики и артиллеристы уничтожили свыше 200 украинских нацистов, 34 пункта управления ВСУ, 42 огневые позиции подразделений бандеровцев, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, 18 спецавтомобилей и два пункта управления беспилотниками под Николаевом.