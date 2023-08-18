Спецоперация 18 августа 2023, 04:13 ВКС России оперативно вернули на базу севший в зоне СВО вертолет РИА «Новости»: ВКС России восстановили Ми-28 после экстренной посадки в зоне СВО РИА «Новости»

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Технический состав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли восстановить и вернуть на базу боевой вертолет Ми-28, которому пришлось экстренно сесть при выполнении боевой задачи на Артемовском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

После разрушения лопасти экипаж Ми-28 принял решение совершить посадку рядом с линией боевого соприкосновения. Группа ППС охраняла боевую машину до прибытия технических специалистов и во время ремонта.

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«От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники», — рассказал командир группы ПСС.

Как отметил инженер ВКС, технический состав смог сократить время на ремонтные работы по замене лопасти в четыре раза. В итоге, машину оперативно вернули в строй, а экипаж успешно эвакуировали.

Вертолетное звено ВС России уничтожило за 10 минут пять единиц западной бронетехники украинской армии на Ореховском направлении.