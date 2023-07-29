Спецоперация 29 июля 2023, 01:40 ВКС России нанесли удары «умными бомбами» по военным объектам ВСУ в Херсонской области «РВ»: ВКС РФ нанесли удары «умными бомбами» по целям в Херсонской области, звучат взрывы РИА «Новости»

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Мощные взрывы прогремели в подконтрольной Украине части Херсонской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», военно-космические силы России нанесли удар по военным целям ВСУ.

«ВКС России нанесли удары „умными бомбами“ по целям в Бериславском районе Херсонщины», — сказано в сообщении.

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Военкоры уточнили, что там ВСУ размещают свои резервы, технику и склады боеприпасов.

О взрывах также сообщили украинские СМИ.

«Взрыв в Бериславском районе. Россия атакует корректируемыми авиационными бомбами из тактической авиации», — написал Telegram-канал, публикующий данные о воздушных тревогах.

Минувшей ночью сообщалось, что российские военнослужащие ракетой «Искандер» уничтожили цех по ремонту украинской техники в городе Запорожье. Туда поступала подбитая техника с двух направлений: Запорожского и Херсонского.