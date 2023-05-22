Спецоперация 22 мая 2023, 00:18 ВКС России начали бить по складам и ангарам ВСУ в Запорожской области Член ВГА Запорожья Рогов: ВКС России наносят удары по складам и ангарам с техникой ВСУ РИА «Новости»

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Российские Воздушно-космические силы наносят удары по складам и ангарам с техникой и боеприпасами ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В данный момент ВКС России наносят удары по оккупированной части Запорожской области», — написал Рогов.

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Глава движения отметил, что по предварительным данным российские военные работают планирующими бомбами по инфраструктуре ВСУ в Ореховском районе и самом Орехове. Также авиаудары направлены на склады и ангары в подконтрольной Украине части Пологовского района и в ближайшем пригороде областного центра, сообщил Рогов.

«Помимо этого ПВО ВСУ ведут борьбу с нашими „Геранями“, готовыми расцвести в нужных местах», — отметил Рогов.

Два взрыва прогремели 20 мая в городе Токмак Запорожской области. Рогов не сообщил подробностей произошедшего.