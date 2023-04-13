Спецоперация 13 апреля 2023, 05:50 ВКС России ликвидировали штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении Экипажи Су-25 ликвидировал штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе ДНР. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, российские военнослужащие вычислили противника по беспилотникам. Слова Савчука привело РИА «Новости».

Он отметил, что на Червонодибровском участке расчетами беспилотников «Центра» «вскрыты штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины».

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«При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен», — добавил Савчук.

Российская артиллерия, по его словам, также вскрыла передвижение противника на Торском участке Краснолиманского направления. В результате нанесенных ударов российскими военнослужащими потери понесли 25-я воздушно-десантная бригада и 81-я аэромобильная бригада украинских войск.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 12 апреля сообщил, что потери украинских военных на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки составили свыше 80 человек. Также солдаты ВСУ лишились гаубицы Д-20, трех автомобилей и четырех боевых бронированных машин.