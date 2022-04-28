ВКС РФ за сутки уничтожили 67 военных объектов Украины

Российские военнослужащие оперативно-тактической и армейской авиации за прошедшие сутки уничтожили 67 военных объектов украинских националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили до 40 единиц бронированной техники противника и больше 300 националистов.

«Среди уничтоженных объектов — два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения, два ротных опорных пункта, шесть пунктов управления и 55 мест сосредоточения военной техники и живой силы ВСУ», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в небе над Луганской Народной Республикой российские военные из систем ПВО сбили украинский самолет Су-24 и отразили ракетный удар по городу Изюм в Харьковской области.