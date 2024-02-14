Спецоперация 14 февраля 2024, 09:07 ВКС РФ уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ в Харьковской области Марочко: ВКС РФ уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации украинских солдат на Купянском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, разведка выявила в поселке Боровая Харьковской области скопление живой силы. Украинские военные разместились в местном дворце культуры.

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«Данная информация была оперативно передана в штаб командования, после чего была проведена доразведка», — добавил Марочко.

После этого ВКС России нанесли удар по этому пункту авиабомбами. В результате атаки здание ДК было разрушено, а личный состав — уничтожен.

Накануне подполковник ЛНР в отставке сообщил, что на Купянском направлении зафиксировали скопление тяжелой техники противника немецкого производства.