ВКС РФ уничтожили 170 украинских националистов в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили 170 националистов в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале министерства.

«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники», — говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 267 самолетов, 148 вертолетов, 1736 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4297 танков и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4858 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны России заявило, что некоторые военнопленные ВСУ не хотят покидать подконтрольные России территории. Они опасаются участия в боевых действиях.