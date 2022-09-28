ВКС РФ поразили производственные цеха бронетанкового завода под Харьковом | 360°

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28 сентября 2022, 14:09

ВКС РФ поразили производственные цеха бронетанкового завода под Харьковом

МО РФ: в цехах бронетанкового завода под Харьковом уничтожено более 90 единиц техники ВСУ

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Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили под Харьковом производственные цеха бронетанкового завода. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В цехах находилось более 90 танков и бронированных машин ВСУ.

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«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харькова поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ», — заявил Конашенков.

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С начала специальной военной операции на Украине ВС РФ уничтожили 5143 танка и других боевых бронированных машин, 851 боевую машину реактивной системы залпового огня.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в зоне специальной военной операции. Оружие оснащено усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличили до шести.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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