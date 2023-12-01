Спецоперация 01 декабря 2023, 05:24 ВКС научат летчиков применению «умных бомб» в зоне СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Воздушно-космических силах будут массово учить летчиков применять в зоне СВО авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

В материале сказано, что УМПК крепят к свободнопадающей бомбе, превращая снаряд в управляемый. У модуля есть раскладное крыло и руль, а система управления аппарата способна наводить снаряд на цель в автоматическом режиме. Благодаря этому устройству простая авиабомба, такая как ФАБ-500, превратится в высокоточную.

Реклама

«В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения летчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК», — заявил собеседник агентства.

По его словам, такое решение поможет увеличить количество летчиков, способных применять эти боеприпасы. Также военные смогут нарастить атаки «умными авиабомбами».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Также бойцы ВС РФ уничтожили украинский склад авиационного топлива и три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей.

По словам британских журналистов, количество боевиков ВСУ стремительно сокращается. Армия Украины потеряла много хорошо обученных военных и ее «шансы на победу иссякают».