Военно-дипломатический источник сообщил РИА «Новости», что ВКС РФ и российские ПВО нейтрализовали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Речь идет о летчиках самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25.

По словам собеседника, ВСУ для боевых задач задействовал бывших курсантов Харьковского военного института ВВС Украины. Однако у них не было времени пройти подготовку. Поэтому ВКС РФ сбивали такие цели на их первом-втором вылете.

Также провалились попытки Запада привлечь на Украину пилотов из Польши. Те, кто согласился, «уже в могилах и больницах». Но США не сдаются — по данным собеседника, сейчас они набирают «бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами».

«Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», — отметил он.

Но все это только оттягивает катастрофу для Киева. Попытки Вашингтона изменить ситуацию не повлияют на результат, подытожил источник.