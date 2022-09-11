ВКС России с артиллерией нанесли высокоточные удары по ВСУ сразу в нескольких областях Украины | 360°

Важное 11 сентября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber ВКС России с артиллерией нанесли высокоточные удары по ВСУ сразу в нескольких областях Украины Минобороны РФ: после удара ВКС потери ВСУ составили 200 человек и 20 единиц техники РИА «Новости»

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ВКС России с ракетными войсками и артиллерией нанесли высокоточные удары по ВСУ сразу в нескольких областях. Об этом Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В результате ударов в Харьковской области уничтожены свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны.

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До этого за сутки в районах ряда населенных пунктов области удалось ликвидировать более 250 украинских солдат и 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одну установку реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей.

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Поражены восемь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Херсонской областях.

Всего ликвидированы 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103-х районах. В ДНР и Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. На территории последней — радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Ранее журналист ВГТРК Андрей Медведев поделился информацией, что в рядах Вооруженных сил Украины действуют наемники из американской частной военной компании Academi. Он отметил, что в составе ЧВК могут быть граждане не только США, но и других стран.

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