Вице-премьер Украины назвала число попавших в плен военных

Порядка двух тысяч украинских военнослужащих попали в плен. Такое заявление сделала вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Это постоянный процесс — когда мы обращаемся с письмами к МККК, они обращаются к России и она частями подтверждает… Так вот, подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас сегодня около 2 тысяч», — сказала Верещук в эфире телеканала «Украина 24».

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацифакцию соседней страны, а целью — защиту людей, подвергавшихся на протяжении восьми лет геноциду и издевательствам со стороны действующего на Украине режима.

Минобороны РФ заявило, что к 25 марта ВС России выполнили основные задачи первого этапа — серьезно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.