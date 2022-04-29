Снос памятника Максиму Горькому в Виннице попал на видео

В украинском городе Винница снесли памятник классику — российскому и советскому писателю Максиму Горькому. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

«Решение о сносе памятника принято в ответ на петицию, которая поступила в адрес исполнительных органов городского совета 15 апреля 2022 и набрала необходимое количество голосов винничан», — сообщили в ведомстве.

Также горсовет заявил, что Горький являлся основателем метода социалистического реализма в литературе, способствовавшего закреплению идеологии большевизма и укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

Памятник Горькому был поставлен в Центральном парке Винницы в 1968 году. Изначально парк также назвали именем писателя, но в 2020 году его переименовали.

Ранее в Харькове снесли памятник маршалу СССР Георгию Жукову, а в Ужгороде демонтировали бюст писателя Александра Пушкина.