Украинцы оккупировали принадлежащую россиянину виллу в Ницце

Французская полиция задержала четырех украинцев, которые незаконно поселились на вилле в Ницце, принадлежащей гражданину России. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных структурах сообщил телеканал BFMTV.

Украинские беженцы сменили замок на воротах виллы и обосновались в ней. Посторонних на вилле заметил знакомый хозяина и вызвал полицию. Силовики задержали злоумышленников, которые сообщили, что поселились в доме россиянина из-за ситуации на Украине.

По данным источника, указанная вилла не попала под антироссийские санкции. Владелец объекта узнал про случившееся и в ближайшее время постарается прибыть во Францию.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Германии возмутились тем, что немецкие власти выплачивают им слишком низкие пособия. Они заявили, что средств не хватает, чтобы приобрести еду, написал RT.