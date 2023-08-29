29 августа 2023, 06:59
«Викинг» поразил группу ВСУ под Артемовском
Артиллерия спецназа «Викинг» ударила по ВСУ около Клещеевки под Артемовском
Российские военные уничтожили под Артемовском группу военнослужащих Вооруженных сил Украины. Операцию провели артиллерийские расчеты отряда специального назначения «Викинг», сообщило РИА «Новости».
Сначала расчет БПЛА обнаружил группу пехотинцев в лесополосе под Клещеевкой. Они планировали устроить контратаку. Затем операторы передали координаты, и артиллеристы нанесли удар по противнику.
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За несколько дней до этого российские войска устроили огневой налет на пункт временной дислокации ВСУ у Клещеевки. Противника поразила группировка войск «Юг».
Попытки удержать тактические высоты и взять Клещеевку под Артемовском стоили украинским подразделениям больших потерь как в технике, так и личном составе, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Российские бойцы использовали вооружения разных типов, в том числе высокоточные.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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