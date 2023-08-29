Спецоперация 29 августа 2023, 06:59 «Викинг» поразил группу ВСУ под Артемовском Артиллерия спецназа «Викинг» ударила по ВСУ около Клещеевки под Артемовском РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили под Артемовском группу военнослужащих Вооруженных сил Украины. Операцию провели артиллерийские расчеты отряда специального назначения «Викинг», сообщило РИА «Новости».

Сначала расчет БПЛА обнаружил группу пехотинцев в лесополосе под Клещеевкой. Они планировали устроить контратаку. Затем операторы передали координаты, и артиллеристы нанесли удар по противнику.

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За несколько дней до этого российские войска устроили огневой налет на пункт временной дислокации ВСУ у Клещеевки. Противника поразила группировка войск «Юг».

Попытки удержать тактические высоты и взять Клещеевку под Артемовском стоили украинским подразделениям больших потерь как в технике, так и личном составе, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Российские бойцы использовали вооружения разных типов, в том числе высокоточные.