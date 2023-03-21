Спецоперация 21 марта 2023, 02:01 «Видим только по телевизору». Украинский военнопленный рассказал о дефиците вооружения НАТО Пленный украинский военный рассказал, что обычные солдаты не видят вооружения НАТО РИА «Новости»

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Простые солдаты ВСУ не видят натовского вооружения, которое Запад поставляет Украине. Об этом рассказал журналистам украинский солдат Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР. Его слова привело РИА «Новости».

«Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет? Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. <…> Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают», — сказал Иванников.

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Боец выразил предположение, что вся эта техника в избытке идет силам специальных операций Украины. При этом солдаты на огневых позициях используют автоматы 1988, 1990-х годов.

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Ранее американские власти объявили о выделении нового пакета военной помощи на нужды ВСУ. Туда войдут боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, лодки и другое снаряжение. На вооружение выделили 350 миллионов долларов.

Также страны Евросоюза договорились поставить Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму два миллиарда евро в течение следующих 12 месяцев.