21 марта 2023, 02:01
«Видим только по телевизору». Украинский военнопленный рассказал о дефиците вооружения НАТО
Пленный украинский военный рассказал, что обычные солдаты не видят вооружения НАТО
Простые солдаты ВСУ не видят натовского вооружения, которое Запад поставляет Украине. Об этом рассказал журналистам украинский солдат Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР. Его слова привело РИА «Новости».
«Вот это все я вижу только по телевизору. Куда оно идет? Мы были в Тернополе, были под Киевом, в Александровке. <…> Нигде я этого не видел. Где-то же оно есть, раз его дают и показывают», — сказал Иванников.
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Боец выразил предположение, что вся эта техника в избытке идет силам специальных операций Украины. При этом солдаты на огневых позициях используют автоматы 1988, 1990-х годов.
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Ранее американские власти объявили о выделении нового пакета военной помощи на нужды ВСУ. Туда войдут боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, лодки и другое снаряжение. На вооружение выделили 350 миллионов долларов.
Также страны Евросоюза договорились поставить Украине миллион артиллерийских снарядов на сумму два миллиарда евро в течение следующих 12 месяцев.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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