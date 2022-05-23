Видео с протестом пожарных в Энергодаре оказалось очередным фейком

Украинские журналисты заявили, что российские военные жестко разогнали митинг протестующих пожарных в Энергодаре. Они показали видео, которое оказалось очередным фейком.

На кадры попала группа кричащих людей, вода с гидрантов и дымовые шашки. В украинских соцсетях стали утверждать, что пожарные города вышли на протест после похищения начальника пожарной части Виталия Трояна. Мужчину якобы забрали российские военные.

Но на самом деле видео сняли в Греции. Кадры сделали в ноябре 2021 года, когда местные пожарные потребовали у властей повышения зарплаты и изменения условий труда. После проведения акции ролик сразу же опубликовали на YouTube.

Украинские СМИ решили заменить звук на аудиозапись с ругательствами на русском языке. В оригинальном видео слышны выкрики на греческом языке.

Убедить мир в том, что протест в Энергодаре все-таки был, пытаются уже не первый раз. Недавно за митинг выдавали смотр пожарной техники. На видео было обычное построение, без каки-либо столкновений. Официальные лица информацию о проведении акции протеста так и не подтвердили.