Спецоперация 08 августа 2023, 03:05 Видео с подвигом российских танкистов на Запорожском направлении обескуражило украинцев Экс-разведчик США Риттер: ВСУ обескуражены маневром танкистов РФ, уничтоживших 8 машин РИА «Новости»

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Российский танк обескуражил украинскую армию, когда в одиночку ликвидировал восемь единиц военной техники противника. Об этом сообщил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в беседе с журналистом Стивеном Гарднером на YouTube.

«Есть знаменитое видео, <…> на котором русский танк рванул вперед и ликвидировал два украинских танка и шесть бронетранспортеров. Это было сражение, где перевес противника составил один к восьми, и русские одержали победу», — рассказал военный.

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По словам офицера, подобные случаи происходят слишком часто. Украинская сторона растеряна из-за этого.

Ранее в Сети распространились кадры, на которых российский танк в бою на Запорожском направлении самостоятельно уничтожил колонну украинской бронетехники. На видео заметно, как боевая машина направлялась по пересеченной местности, когда разведка установила движение колонны ВСУ.