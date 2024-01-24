Спецоперация 24 января 2024, 13:33 Видео с конфликтом комбата «Восток-Ахмат» и военного расценили в Чечне как провокацию Дудаев: инцидент с комбатом «Восток-Ахмат» в Мелитополе напоминает провокацию РИА «Новости»

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Конфликт с участием командира батальона «Восток-Ахмат» Вахи Хамбулатова, попавший на видео, можно расценивать как провокацию. Об этом в Telegram-канале заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Имеется в виду растиражированный ролик, снятый в 2023 году на блокпосту у въезда в Мелитополь, где Хамбулатов конфликтует с российским военным. Дудаев пояснил, что комбат вместе с бойцами направлялся с передовой на базу снабжения.

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«На отрезке дороги длиной около 600 метров бойцов „Восток-Ахмат“ останавливали уже в третий раз (как-то попахивает провокацией). И здесь, по моему личному убеждению, к таким патриотам нашей страны, как подполковник Ваха Висамович и его соратники, <…> должно быть, как минимум, уважительное отношение со стороны всех остальных служб», — отметил Ахмед Дудаев.

Он также выразил недоумение по поводу того, что постовой потребовал от автоколонны съехать на обочину и остановиться, хотя документы у командира были в порядке. Министр добавил, что после выхода бойцов батальона из машины постовой снял с предохранителя затвор автомата. Только после этого Ваха Хамбулатов зарядил свой пистолет и выкрикнул: «Стреляй, если мужчина!»

Дудаев добавил, что конфликт давно исчерпан, но представители ЦИПСО и «любители спекулировать на межнациональной теме» никак не успокоятся и «пытаются расшатать ситуацию», распространяя такие видео. Недоброжелателям не удастся достичь «деструктивных целей», заверил чеченский министр.