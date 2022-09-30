Телеканал «Звезда» опубликовал видео с подготовкой мобилизованных из Ленинградской области | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Телеканал «Звезда» опубликовал видео с подготовкой мобилизованных из Ленинградской области

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В Ленинградской области на общевойсковом полигоне Западного военного округа началась подготовка военных, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Многие из мобилизованных еще несколько дней назад с трудом представляли себя с гранатометом в руках, однако сейчас уже заметны первые успехи.

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«Попал только со второго раза, товарищи подсказали, от чего отталкиваться, какие тонкости есть в этом деле. Несложно это все. Все это рассчитано на мужчину с бодрым боевым духом», — сообщил военнослужащий Павел.

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IT-специалист Александр еще во время своей срочной службы в армии стрелял на отлично. Сейчас он без труда бьет по грудным и ростовым мишеням из автомата Калашникова, рассказали корреспонденты издания.

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