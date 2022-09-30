Телеканал «Звезда» опубликовал видео с подготовкой мобилизованных из Ленинградской области | 360°

Все новости

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:36

Незаконную свалку мусора ликвидировали в Протвине

Общество

30 сентября 2022, 11:33

Володин заявил, что все депутаты и госслужащие должны иметь военную специальность

Реклама

Мир

30 сентября 2022, 11:14

Число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 32 человек

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:12

Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок онлайн

Мир

30 сентября 2022, 11:10

США уличили в выгоде от аварии на «Северных потоках»

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:08

Запланированный на октябрь фестиваль «Крестьянское подворье» отменили в Рузе

Подмосковье

30 сентября 2022, 11:03

Ремонт еще 13 мостов Подмосковья начнется до конца года

Мир

30 сентября 2022, 11:00

Российская разведка собрала доказательства причастности Запада к прорывам на «Северных потоках»

Мир

30 сентября 2022, 10:57

Генсек НАТО решил собрать незапланированную пресс-конференцию

Спецоперация

30 сентября 2022, 11:06

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с подготовкой мобилизованных из Ленинградской области

Читать 360tv в

В Ленинградской области на общевойсковом полигоне Западного военного округа началась подготовка военных, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Многие из мобилизованных еще несколько дней назад с трудом представляли себя с гранатометом в руках, однако сейчас уже заметны первые успехи.

Реклама

«Попал только со второго раза, товарищи подсказали, от чего отталкиваться, какие тонкости есть в этом деле. Несложно это все. Все это рассчитано на мужчину с бодрым боевым духом», — сообщил военнослужащий Павел.

Реклама

IT-специалист Александр еще во время своей срочной службы в армии стрелял на отлично. Сейчас он без труда бьет по грудным и ростовым мишеням из автомата Калашникова, рассказали корреспонденты издания.

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама