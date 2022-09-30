Телеканал «Звезда» опубликовал видео с подготовкой мобилизованных из Ленинградской области | 360°

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Подмосковье
30 сентября 2022, 11:36
Незаконную свалку мусора ликвидировали в Протвине
Общество
30 сентября 2022, 11:33
Володин заявил, что все депутаты и госслужащие должны иметь военную специальность
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Мир
30 сентября 2022, 11:14
Число жертв взрыва в образовательном центре Кабула выросло до 32 человек
Подмосковье
30 сентября 2022, 11:12
Жители Подмосковья смогут выбрать места установки детских площадок онлайн
Мир
30 сентября 2022, 11:10
США уличили в выгоде от аварии на «Северных потоках»
Подмосковье
30 сентября 2022, 11:08
Запланированный на октябрь фестиваль «Крестьянское подворье» отменили в Рузе
Подмосковье
30 сентября 2022, 11:03
Ремонт еще 13 мостов Подмосковья начнется до конца года
Мир
30 сентября 2022, 11:00
Российская разведка собрала доказательства причастности Запада к прорывам на «Северных потоках»
Мир
30 сентября 2022, 10:57
Генсек НАТО решил собрать незапланированную пресс-конференцию