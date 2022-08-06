Российские волонтеры помогли украинским пленным записать видео для родных

Российские участники международной общественной организации «Внуки», которая объединяет потомков солдат из стран — победителей Второй мировой войны, помогли сдавшимся в плен бойцам ВСУ записать и передать видеопослание для родных, а также передали от них ответ в видеоформате. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В своем Telegram-канале агентство опубликовало два ролика. Первый записал механик-водитель ВСУ Сергей Бойчук. Он сдался в плен в районе города Соледар, попав в окружение Союзных войск.

Он записал видео с обращением к своей жене. Военный рассказал, что в плену с ним обращаются хорошо. Волонтеры связались с супругой Бойчука и попросили ее записать ответное послание. В своем рассказе жена военного заявила, что узнала о плене от его сослуживцев и теперь ждет его скорейшего освобождения.

Во втором ролике еще один сложивший оружие боец ВСУ, Игорь Лемешев, обратился к жене и брату. «Обращаются нормально. Люди нормальные, четкие», — рассказал он. Супруга в ответном обращении заявила, что очень соскучилась.

Украинские военные все чаще добровольно предпочитают сдаться в плен, чем попасть на передовую. Боец ВСУ Дмитрий Шатилов ранее рассказал, что его отправили в район боевых действий без подготовки. Он подчеркнул, что командиры угрожали ему расстрелом, если он сложит оружие.