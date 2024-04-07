Спецоперация 07 апреля 2024, 18:59 «Виден столб дыма». ВС РФ ударили по складам горюче-смазочных материалов ВСУ в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по топливохранилищам ВСУ в Харькове РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ударили по базам горюче-смазочных материалов ВСУ в Харькове. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Днем 7 апреля <…> подполье Харькова зафиксировало очень удачное попадание по площадке хранилищ ГСМ в Индустриальном районе Харькова», — сообщил собеседник агентства.

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Удар нанесли в по складам и ангарам в районе аэропорта в Харькове.

Подпольщик предоставил фотографии, на которых виден столб дыма на фоне города.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ликвидировали иностранную систему ПВО зенитного типа в районе харьковского аэропорта. Она детонировала, подчеркнул источник.

Также ВС РФ ударили по складу с боеприпасами украинской армии в Харькове.