07 апреля 2024, 18:59
«Виден столб дыма». ВС РФ ударили по складам горюче-смазочных материалов ВСУ в Харькове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по топливохранилищам ВСУ в Харькове
Вооруженные силы России ударили по базам горюче-смазочных материалов ВСУ в Харькове. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Днем 7 апреля <…> подполье Харькова зафиксировало очень удачное попадание по площадке хранилищ ГСМ в Индустриальном районе Харькова», — сообщил собеседник агентства.
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Удар нанесли в по складам и ангарам в районе аэропорта в Харькове.
Подпольщик предоставил фотографии, на которых виден столб дыма на фоне города.
Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ликвидировали иностранную систему ПВО зенитного типа в районе харьковского аэропорта. Она детонировала, подчеркнул источник.
Также ВС РФ ударили по складу с боеприпасами украинской армии в Харькове.
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