Viber запретили в ЛНР как «часть военной инфраструктуры врага»

Мессенджер Viber временно запретили и заблокировали в Луганской Народной Республике. Министр связи и массовых коммуникаций Олег Фетисов заявил, что сервис использовался как «часть военной инфраструктуры врага». Об этом написала «Газета.ru».

Глава Минкомсвязи ЛНР сказал, что доступ к Viber временно ограничили с 3 июня.

«Решение стало вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры врага с целью получения данных о геолокации и нахождении нашей как критической гражданской, так и военной инфраструктуры с последующим использованием этих данных для нанесения ударов», — пояснил министр.

Использование Viber в военных целях «не подлежит игнорированию» со стороны ЛНР, по словам Фетисова. Блокировка мессенджера просто необходима из-за угрозы для всех людей, независимо от пола и возраста.

Глава Минкомсвязи ЛНР также отметил, что существует много альтернативных сервисов, которые «пока еще не задействованы врагом в рамках его военной инфраструктуры».

Viber также признали «временно запрещенным» на территории ЛНР. Об этом говорится в постановлении «О принятии мер по защите информационного пространства Луганской Народной Республики», опубликованном на сайте правительства ЛНР.