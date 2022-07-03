ВГА Запорожской области назвала пиратством задержание судна с зерном из Бердянска

Член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сказал, что не может подтвердить или опровергнуть задержание судна с зерном из Бердянска в Турции. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Я не подтверждаю и не опровергаю. Но никакого права они не имеют задерживать, это беззаконие, беспредел и классическое пиратство», — заявил Рогов.

Он сравнил действия турецких таможенников и поступки пиратов из Сомали. По мнению Рогова, действия последних хотя бы имеют понятное основание. — попытки не умереть от голода. А «украинские пираты», по его словам, организуют голод у других. Он добавил, что этим «разбойникам» помогают англо-саксы.

Также Рогов указал на разницу в весе зерна при вывозе и задержании судна. По его словам, в порту отгрузили семь тысяч тонн. При этом заявляется, что на задержанном судне 4,5 тысячи тонн.

«То есть, мягко говоря, разница очень большая в тоннаже, чтобы говорить о том, что это наше судно», — отметил Рогов.