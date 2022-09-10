Системы ПВО перехватили снаряды ВСУ в Новой Каховке | 360°

Спецоперация 10 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber Системы ПВО перехватили снаряды ВСУ в Новой Каховке ВГА Новой Каховки сообщила о шести взрывах в городе РИА «Новости»

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Система противоздушной обороны (ПВО) ВС России сработала в Новой Каховке. Об этом сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов», — сообщили представители ведомства.

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О жертвах и иных последствиях прилета снарядов со стороны противника пока неизвестно.

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Ранее сотрудники пресс-службы Министерства обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять украинских ракет РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки. Заявление ведомства процитировало РИА ФАН.

Также в пресс-службе Минобороны рассказали о перехвате 13 беспилотников ВСУ. Это удалось сделать благодаря российским системам ПВО. Вражеские БПЛА перехватили в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

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