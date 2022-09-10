Системы ПВО перехватили снаряды ВСУ в Новой Каховке | 360°

Все новости

Общество

10 сентября 2022, 17:52

Папа Римский призвал молиться для избежания ядерной войны

Спорт

10 сентября 2022, 17:46

Ученица Плющенко фигуристка Шифрина стала спортсменкой Израиля

Реклама

Эксклюзив

10 сентября 2022, 17:31

Фейк: в Удмуртии попытались подкупить избирателей

Знаменитости

10 сентября 2022, 17:25

Певица Боня решила уйти в горы после истории с туристами на Камчатке

Важное

10 сентября 2022, 17:22

Российские войска перебросили от Бакалеи и Изюма в ДНР

Важное

10 сентября 2022, 17:21

Скончался создатель мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев

Знаменитости

10 сентября 2022, 16:58

Раскрыт главный секрет женской красоты от Пугачевой

Деньги

10 сентября 2022, 16:56

Британским фунтам стерлингов проведут ребрендинг после смерти королевы

Подмосковье

10 сентября 2022, 16:54

Жителей Реутова поздравили с Днем города

Спецоперация

10 сентября 2022, 16:29

Системы ПВО перехватили снаряды ВСУ в Новой Каховке

ВГА Новой Каховки сообщила о шести взрывах в городе

Читать 360tv в

Система противоздушной обороны (ПВО) ВС России сработала в Новой Каховке. Об этом сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«В Новой Каховке работает ПВО. Шесть разрывов», — сообщили представители ведомства.

Реклама

О жертвах и иных последствиях прилета снарядов со стороны противника пока неизвестно.

Реклама

Ранее сотрудники пресс-службы Министерства обороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять украинских ракет РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки. Заявление ведомства процитировало РИА ФАН.

Также в пресс-службе Минобороны рассказали о перехвате 13 беспилотников ВСУ. Это удалось сделать благодаря российским системам ПВО. Вражеские БПЛА перехватили в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

ВСУ

Конфликт на востоке Украины

Специальная военная операция РФ на Украине

Ситуация в Херсоне

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама