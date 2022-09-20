ВСУ начали искать в Купянске сотрудничавших с Россией украинцев | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 06:00 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ начали искать в Купянске сотрудничавших с Россией украинцев ВГА Харьковской области: ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с россиянами украинцев РИА «Новости»

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ВСУ стали искать среди жителей города Купянск в Харьковской области украинцев, которые сотрудничали с россиянами. Подозреваемых увозят в неизвестном направлении, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации региона.

Беженцы из Купянска рассказывают об ужасах, творящихся в городе после прихода ВСУ.

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«ВСУ активно ведет работу по вычислению „коллаборантов“. Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — сообщили в администрации.

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Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о начале эвакуации жителей из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.

В администрации подчеркнули, что российские войска контролируют восточную часть Купянска. Речь идет о территории, которая отделена от западной части города рекой Оскол.

Ранее правоохранители в Бердянске нашли тайник с оружием. Судя по находящимся там флагам Украины и амуниции ВСУ, он принадлежит украинским диверсантам. Силовики проверяют двух человек на причастность к незаконной деятельности.

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