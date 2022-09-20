ВСУ начали искать в Купянске сотрудничавших с Россией украинцев | 360°

Все новости

Спецоперация

20 сентября 2022, 06:44

Пентагон отказался отдать ВСУ свои истребители F-16

Спецоперация

20 сентября 2022, 06:20

Эрдоган призвал Украину пойти навстречу России

Реклама

Происшествия

20 сентября 2022, 05:54

Подростки на Сахалине организовали подпольные бои без правил — СМИ

Важное

20 сентября 2022, 05:51

Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского в Турции

Мир

20 сентября 2022, 05:36

Умер глава одной из трех политических партий Северной Кореи

Общество

20 сентября 2022, 05:21

Туристический сбор предложили распространить на все регионы России

Общество

20 сентября 2022, 05:03

Вильфанд объяснил, можно ли было предсказать смерч в Курске

Мир

20 сентября 2022, 04:50

Итальянцы спели «Катюшу» в поддержку России

Мир

20 сентября 2022, 04:43

Более миллиона человек остались без электричества из-за мощного землетрясения в Мексике

Спецоперация

20 сентября 2022, 06:00

ВСУ начали искать в Купянске сотрудничавших с Россией украинцев

ВГА Харьковской области: ВСУ ищут в Купянске сотрудничавших с россиянами украинцев

Читать 360tv в

ВСУ стали искать среди жителей города Купянск в Харьковской области украинцев, которые сотрудничали с россиянами. Подозреваемых увозят в неизвестном направлении, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации региона.

Беженцы из Купянска рассказывают об ужасах, творящихся в городе после прихода ВСУ.

Реклама

«ВСУ активно ведет работу по вычислению „коллаборантов“. Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — сообщили в администрации.

Реклама

Глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о начале эвакуации жителей из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.

В администрации подчеркнули, что российские войска контролируют восточную часть Купянска. Речь идет о территории, которая отделена от западной части города рекой Оскол.

Ранее правоохранители в Бердянске нашли тайник с оружием. Судя по находящимся там флагам Украины и амуниции ВСУ, он принадлежит украинским диверсантам. Силовики проверяют двух человек на причастность к незаконной деятельности.

Донбасс

Украина

1

0

0

1

0

1

Реклама

Реклама