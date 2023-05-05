05 мая 2023, 23:59
ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по поселку Широкая Балка в ДНР
Подразделения Украины нанесли удар по поселку Широкая Балка в ДНР
Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Широкая Балка в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства СЦКК ДНР.
«По направлению Широкая Балка выпущено 40 ракет из РСЗО „Град“», — указали в публикации.
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Ранее этот населенный пункт обстреляли шестью снарядами калибра 152 миллиметра. Еще 10 ракет из РСЗО украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки. Обстрелы также зафиксировали в Петровском районе Донецка.
Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказывал, что ВСУ накапливают технику и наемников в регионе. При этом они принудительно вывозят местных жителей.
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