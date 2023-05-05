Спецоперация 05 мая 2023, 23:59 ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по поселку Широкая Балка в ДНР Подразделения Украины нанесли удар по поселку Широкая Балка в ДНР Pxhere

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Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Широкая Балка в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства СЦКК ДНР.

«По направлению Широкая Балка выпущено 40 ракет из РСЗО „Град“», — указали в публикации.

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Ранее этот населенный пункт обстреляли шестью снарядами калибра 152 миллиметра. Еще 10 ракет из РСЗО украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки. Обстрелы также зафиксировали в Петровском районе Донецка.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказывал, что ВСУ накапливают технику и наемников в регионе. При этом они принудительно вывозят местных жителей.