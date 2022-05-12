ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Горловке

Украинские силы выпустили по Горловке 40 ракет из РСЗО «Град» и восемь мин калибром 120 миллиметров за восемь минут. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10:07 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено три мины калибром 120 миллиметров, 10:10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 „Град“; 10:15 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров», — сказано в Telegram-канале представительства.

Глава Горловки Иван Приходько в Telegram уточнил, что в микрорайоне «Квартал 88» повреждены дома. Также пострадали жилые строения в поселке Комарова Никитовского района Горловки.

Всего в Горловке повреждено девять домов, выбито более 70 окон.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в населенном пункте есть химический концерн «Стирол», а также угледобывающие предприятия. Горловка является одним из крупнейших городов ДНР.