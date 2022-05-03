Вежливые и добрые люди. Беженцы с Украины рассказали об отношении российских солдат

Солдаты вооруженных сил России во время спецоперации на Украине оставили впечатление «вежливых и добрых людей». Беженцы из Харьковской области рассказали РИА «Новости», как к ним относились российские военные.

О жестокости со стороны ВС РФ переселенцы слышали только из украинских и западных СМИ. Своим родственникам беженцы, живущие в пункте временного размещения под Белгородом, рассказали, что их никто не обижает.

«Россияне, наоборот, детям — конфеты, сгущенное молоко, гуманитарка только российская. Я даже с собой привезла», — рассказала жительница Харьковской области.

Женщина эвакуировалась вместе с внучкой-подростком, у девочки за время обстрелов поседели пряди волос. Она рассказала, как ее знакомому российские солдаты вынесли ящик печенья.

Мужчина поведал историю, как военнослужащие армии России прикрыли своими телами его товарища с сыном, когда тот убегал из-под обстрела. В ПВР он прибыл из Казачьей Лопани с двумя детьми, их мама погибла в результате взрыва бомбы.

Многие беженцы боялись говорить на камеру, опасаясь расправы над родственниками, которые остались на Украине. Женщина рассказала, что солдаты РФ оставили впечатление очень вежливых людей, а мужчина поделился, как российские военные на границе помогли с деньгами.