Въезд и выезд в обстреливаемом Шебекине открыты | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 19:19 Въезд и выезд в обстреливаемом Шебекине открыты Глава Шебекина Жданов: въезд и выезд в городе открыты

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Въезд и выезд в обстреливаемом вооруженными силами Украины городе Шебекино Белгородской области открыты. Об этом сообщил глава города Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

Расстояние от Шебекино до границы с Украиной — около 20 километров.

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«В отдельных районах города отсутствует электроэнергия, могут наблюдаться перебои водоснабжения. На устранение последствий потребуется пять-шесть часов», — написал он.

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Также он подтвердил озвученную ранее губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым информацию, что по подтвержденным данным от МЧС в результате обстрела ВСУ 11 человек пострадали, двое погибли.

Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что в Белгородской области продлили действие желтого уровня террористической опасности до 6 ноября. Накануне ВСУ обстреляли белгородский лакокрасочный завод, в результате пострадала женщина. Массированному обстрелу подверглось и село Муром Шебекинского городского округа.