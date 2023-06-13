13 июня 2023, 20:41
Ветеранов СВО предложили ставить во главе спецслужб
Президент России Путин: ветеранов СВО надо «двигать» в руководство спецслужб
Ветеранов спецоперации надо продвигать в руководство не только Вооруженных сил, но и правоохранительных органов и спецслужб. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы военных корреспондентов.
Во время встречи журналист Семен Пегов высказал мнение, что ребят, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий, нужно продвигать. Глава государства согласился с ним.
Реклама
«Их нужно двигать по иерархической линии наверх в рамках вооруженных сил. Но не только. Их можно двигать и в правоохранительные органы, в специальные службы», — сказал Путин.
Другой военкор предложил поручать ветеранам СВО расследование дел об антироссийской деятельности. С этим предложением российский лидер тоже согласился.
Участники встречи также обсудили дополнительные выплаты за подбитую военную технику противника в зоне спецоперации. Путин удивился, что солдаты их не получают, и пообещал разобраться с этим вопросом.
Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама