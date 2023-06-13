Спецоперация 13 июня 2023, 20:41 Ветеранов СВО предложили ставить во главе спецслужб Президент России Путин: ветеранов СВО надо «двигать» в руководство спецслужб РИА «Новости»

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Ветеранов спецоперации надо продвигать в руководство не только Вооруженных сил, но и правоохранительных органов и спецслужб. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы военных корреспондентов.

Во время встречи журналист Семен Пегов высказал мнение, что ребят, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе боевых действий, нужно продвигать. Глава государства согласился с ним.

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«Их нужно двигать по иерархической линии наверх в рамках вооруженных сил. Но не только. Их можно двигать и в правоохранительные органы, в специальные службы», — сказал Путин.

Другой военкор предложил поручать ветеранам СВО расследование дел об антироссийской деятельности. С этим предложением российский лидер тоже согласился.

Участники встречи также обсудили дополнительные выплаты за подбитую военную технику противника в зоне спецоперации. Путин удивился, что солдаты их не получают, и пообещал разобраться с этим вопросом.