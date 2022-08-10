Ветеран войны в Донбассе Матюшин прокомментировал поставки оружия Украине от США

Лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин заявил, что постоянными поставками оружия на Украину США втягивает страну в долговое рабство. Об этом написал сайт Runews.

По его словам, США понимают, что противостояние закончится победой России, а остатки Украины будут выплачивать долги Белому дому.

«На Украине сейчас идет противостояние двух цивилизаций — США со странами Запада и России. Выделение всех этих комплексов — артиллерийских и минометных снарядов различных калибров, тысячи ПТРК Javelin, боеприпасов для РСЗО HIMARS, транспорта, взрывчаток и так далее — попытка втянуть Россию в более длительное противостояние, нанести урон ее экономике. Соединенные Штаты понимают, что противостояние закончится победой России, а остатки Украины будут выплачивать Вашингтону долги», — подчеркнул эксперт.

В июле этого года стало известно, что США обнародовали очередной пакет военной помощи Киеву на 820 миллионов долларов. Он включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, около 150 тысяч артиллерийских снарядов и четыре контрбатарейных радара.