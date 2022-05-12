Ветеран «Витязя» объяснил предназначение ЗРК С-300 и РСЗО «Смерч»

Зенитно-ракетный комплекс С-300 применяется в основном в ходе специальной операции на Украине для оборонительных целей. Об этом «360» сообщил ветеран отряда специального назначения «Витязь», эксперт комплексной безопасности ГКБ «Витязь» Петр Фефелов.

По его словам, комплекс предназначен для поражения воздушных целей, которые летят от десяти метров над землей и заканчивая двумя тысячами метров в небе.

«Это беспилотники, самолеты, ракеты. Этот противовоздушный комплекс обороны, применяется для отражения атак с помощью авиации с территории противника», — сообщил Фефелов.

Также ветеран «Витязя» сообщил, что активно используется реактивная система залпового огня «Смерч», предназначение которой отличается от С-300.

«Смерч» предназначен для поражения живой силы противника и бронированной техники. Есть много разнообразных боеприпасов, которые предназначены для разных целей. Дальность расстояния — от 20 до 120 километров. Он очень эффективен на равнинной местности, большой радиус разлета осколков», — рассказал он.

Ранее Министерство обороны РФ показало работу расчета «Смерча» на видео. На кадрах видно, как ракета взмывает в воздух и отправляется по точно заданным координатам.